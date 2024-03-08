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        Haberler Dünya ABD'li askeri istihbarat analisti Çin'e 'hassas belge' satmaktan tutuklandı

        ABD'li askeri istihbarat analisti Çin'e 'hassas belge' satmaktan tutuklandı

        ABD ordusunda görev yapan bir askeri istihbarat analisti, Çin'e 'hassas bilgiler' satması suçlamasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 00:49 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:49
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        ABD'li asker Çin'e 'hassas belge' satmaktan tutuklandı
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        ABD ordusunda görev yapan bir istihbarat analisti olan Çavuş Korbein Schultz'un, hassas askeri belgeleri Çin'e satmak suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

        Düzenlenen federal iddianamede, istihbarat analistinin belgeleri Çin'de bulunan bir kişiye 42 bin dolara sattığı belirtiliyor.

        Orduda aktif görev yaptığı bildirilen Korbein Schultz'un, bir yılı aşkın bir süre boyunca ABD'nin Tayvan savunması, silah sistemleri ve füze savunma sistemleriyle ilgili hassas askeri belgeleri Çin'e sattığı iddia ediliyor.

        Çavuş Korbein Schultz'un, Hong Kong'da yaşadığını iddia eden ve adı açıklanmayan bir kişinin emriyle bu suçu işlediği öne sürülüyor.

        Bugün tutuklanan Schultz, aralarında komplo ve rüşvetin de bulunduğu altı suçtan yargılanıyor.

        İddianamede bilginin alıcısı ya da planın faili olarak Çin hükümetinin adı geçmiyor, ancak Schutlz'un aktarmakla suçlandığı askeri bilgilerin çoğu bu ülkeyle ilgili.

        Savcılar, Haziran 2022'den itibaren Schultz ve suç ortağının internet üzerinden ve şifreli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iletişim kurmaya başladıklarını söylerken, mahkeme belgelerine göre Schultz'a, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 'hassas ABD askeri sistemlerinin işleyişi ve kabiliyetleri' ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere "orijinal ve özel belgeleri" idarecisine iletmeye öncelik vermesi talimatı verildi.

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