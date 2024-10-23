ABD, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker sevk ettiğini doğruladı

CNN'nin haberine göre Bakan Austin, İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddialarını yanıtladı.

Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi? Haberi Görüntüle

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Austin, "Rusya'ya giden Kuzey Kore birlikleri bulunduğuna dair kanıtlar görüyoruz. Tam olarak ne yaptıkları henüz bilinmiyor." dedi.

Bakan Austin, Kuzey Kore askerinin Rusya'ya sevk edildiğini resmen kayıtlara geçiren şimdiye kadar ki ilk üst düzey ABD yetkilisi oldu.

Kuzey Kore askerlerinin "çatışmada nasıl bir rol oynayacakları" ve "Ukrayna'ya gitmeyi düşünüp düşünmediklerini" saptamaya çalıştıklarını kaydeden Austin, "Eğer ortak muharip güç iseler niyetleri Rusya adına bu savaşa katılmaktır. Bu çok çok ciddi bir konu. Bunun sadece Avrupa'ya değil, aynı zamanda Hint-Pasifik'e de etkileri olur." diye konuştu.

REKLAM Rusya'ya "insan gücü desteği" karşılığında Kuzey Kore'nin "ne elde edeceğini" ABD'nin tespit etmeye çalıştığını bildiren Austin, halihazırda Rusya’da bulunan ya da Rusya’ya yakın vadede sevk edilmesi beklenen Kuzey Koreli asker sayısı hakkında bilgi paylaşmadı. Ukrayna ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Ukrayna ile savaşına destek amacıyla Rusya'ya asker gönderdiğini iddia etmişti. Güney Kore istihbaratı: 3 bin asker gönderildi Öte yandan Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), ulusal meclisin istihbarat komitesinde milletvekillerini bilgilendirdi. Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre bilgilendirmede, Rusya'ya şimdiye kadar yaklaşık 3 bin Kuzey Kore askerinin gönderildiği ve aralık ayına kadar toplamda yaklaşık 10 bin askerin bu ülkeye konuşlandırılacağı belirtildi.

Kuzey Kore askerlerinin, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya destek amacıyla bu ülkeye sevk edildiği bildirildi. NIS, geçen hafta itibarıyla ilk aşamada Kuzey Kore'nin yaklaşık 1500 asker sevk ettiğini doğrulamıştı. Güney Kore kınamıştı Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun, hafta başında Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'i Bakanlığa çağırarak, Kuzey Kore ile Rusya askeri işbirliğinin Güney Kore ve uluslararası toplum için "ciddi tehdit" teşkil ettiğini bildirmişti. REKLAM Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiğini öne sürdüğü askeri birliklerin "derhal geri çekilmesi" için çağrı yapan Kim, bu iki ülke arasındaki askeri işbirliğini "şiddetle" kınamıştı.

Rusya ile Kuzey Kore ilişkileri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı. Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelemiş, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.