        Haberler Ekonomi Enerji ABD-Japonya arasında kritik mineraller alanında işbirliği anlaşması - Enerji Haberleri

        ABD-Japonya arasında kritik mineraller alanında işbirliği anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yaptığı ziyarette, ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile nadir toprak elementleri ve kritik mineraller alanında ülkeleri arasındaki işbirliğini artıracak anlaşmayı imzaladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 12:39 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:39
        ABD-Japonya arasında kritik mineraller için işbirliği
        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, Asya ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında Tokyo'da Başbakan Takaiçi ile bir araya geldi.

        İki lider, görüşmede ülkeleri arasındaki ilişkilerde "altın çağı" yakalamak için atılacak adımları ele aldı.

        Ardından taraflar, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin işlenmesi ve tedariki konusunda ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek için yeni bir anlaşmaya imza attı.

        Japonya'nın Kyodo ajansının haberine göre, iki lider ayrıca 1970 ve 1980'lerde Kuzey Kore ajanlarınca kaçırıldığı belirtilen Japon vatandaşların aileleriyle de görüştü.

        Takaiçi, ziyareti sırasında Trump'a, gelecek yıl ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı vesilesiyle ülkeye 250 sakura ağacı hediye etmeyi planladıklarını söyledi.

        İkilinin, ülkeleri arasında temmuzda varılan 550 milyar dolarlık ticaret anlaşmasına uyulmasını teyit eden diğer bir anlaşmayı daha imzalamasının ardından Takaiçi, Trump'a, Japonya'nın ABD'de yaptığı büyük yatırımların işaretli olduğu bir harita gösterdi.

        ABD, Japonya'nın F-35 jetleri için füzelerin ilk partisinin teslimatını onayladı

        İki lider, görüşmenin ardından, Japonya'nın Yokosuka kentindeki donanma üssünde demirli USS George Washington uçak gemisini ziyaret ederek burada konuşma yaptı.

        Trump, konuşmasında, Japonya'nın Öz Savunma Kuvvetlerine F-35 savaş uçakları için teslim edilecek füzelerin ilk partisini onayladığını ve teslimatın bu hafta yapılacağını duyurdu.

        Japon otomotiv şirketi Toyota'nın da ABD'de büyük yatırımlar yapacağını duyduğunu söyleyen Trump, Takaiçi'nin "en iyi başbakanlardan biri olacağını" ifade etti.

        Takaiçi, Trump'ı Nobel'e aday göstermeyi planlıyor

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de görüşmeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Takaiçi'nin, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeyi planladığını belirtti.

        Trump, Japonya'ya en son ziyaretini 2019'da Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak için yapmıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

