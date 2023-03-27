Başbakan Netanyahu'nun lideri olduğu aşırı sağcı hükümetin yargı düzenlemesinin iç ve dış yankıları geniş yer bulmaya devam ediyor.
Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören tartışmalı yargı reformu sebebiyle 13 haftadır kitlesel protestolar sürerken, tasarının çekilmesi çağrısı yapan Savunma Bakanı'nın görevden alınması tansiyonu yükseltti.
İsrail'in içinde bulunduğu krizle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama yapılırken, İsrail'in durumuyla ilgili Biden yönetiminin endişelerinin sürdüğü bildirildi.
İsrail'in hala ABD'nin düzenlediği Demokrasi Forumu'na davetli olduğunun belirtildiği açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya karşı 'çok açık sözlü olduğu ve endişelerini kendisiyle paylaştığı ifade edildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, Başkan Biden'ın İsrail'in durumuyla ilgili endişelerine rağmen ülkenin bir iç savaşa sürüklenmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Kirby, "Demokratik toplumların kontrol ve dengelerle güçlendirildiğine inanıyoruz" dedi.
HAFTALARDIR SÜREN PROTESTOLAR
İsrail'de 13 haftadır protesto gösterileri yaşanıyor.
Protestolar nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi.
McDonald's restoranlar zinciri ise ülke genelinde şubelerini kapatacağını açıkladı.
Polis, asker ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
TARTIŞMALI YARGI REFORMU
İsrail'de haftalardır protesto edilen yeni yasal düzenleme, yargıçları atayan komisyonun hükümetin kontrolüne geçmesini öngörüyor. Ayrıca görev için uygun olmadığı düşünülen makam sahiplerinin görevden alınması zorlaştırılıyor.
İsrail'de birçok kişi, halen yolsuzluktan yargılanan Netanyahu’nun tasarıyı kendisi için hazırladığını öne sürüyor.
Netanyahu ise yargının yetki aşımını engellemek için bu reformun şart olduğunu ifade ediyor.
Fotoğraf: AA