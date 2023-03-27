Başbakan Netanyahu'nun lideri olduğu aşırı sağcı hükümetin yargı düzenlemesinin iç ve dış yankıları geniş yer bulmaya devam ediyor.

Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören tartışmalı yargı reformu sebebiyle 13 haftadır kitlesel protestolar sürerken, tasarının çekilmesi çağrısı yapan Savunma Bakanı'nın görevden alınması tansiyonu yükseltti.

İsrail'in içinde bulunduğu krizle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama yapılırken, İsrail'in durumuyla ilgili Biden yönetiminin endişelerinin sürdüğü bildirildi.

İsrail'in hala ABD'nin düzenlediği Demokrasi Forumu'na davetli olduğunun belirtildiği açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya karşı 'çok açık sözlü olduğu ve endişelerini kendisiyle paylaştığı ifade edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, Başkan Biden'ın İsrail'in durumuyla ilgili endişelerine rağmen ülkenin bir iç savaşa sürüklenmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Kirby, "Demokratik toplumların kontrol ve dengelerle güçlendirildiğine inanıyoruz" dedi.