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        Haberler Dünya ABD, Husileri yeniden yabancı terör örgütleri listesine eklemeye hazırlanıyor

        ABD, Husileri yeniden yabancı terör örgütleri listesine eklemeye hazırlanıyor

        ABD yönetiminin, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü, Kızıldeniz'de son dönemdeki saldırıları sebebiyle yeniden yabancı terör örgütleri listesine almaya hazırlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 07:54 Güncelleme: 17.01.2024 - 07:54
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        ABD Husileri yeniden terör listesine eklemeye hazırlanıyor
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        Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre Joe Biden yönetiminin Husilerle ilgili kararını kısa zamanda resmen açıklaması bekleniyor.

        ABD medyasına yansıyan haberlerde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'deki gemilere saldırılar düzenleyen İran destekli Husilerin yeniden terör örgütleri listesine eklenebileceği kaydediliyordu.

        Biden yönetiminin söz konusu düzenlemeyi yapmasıyla Husiler, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası ve Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 No'lu Başkanlık Kararnamesi kapsamında yeniden "Küresel Özel Terör Örgütü" kapsamına girecek.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığını belirtilmişti.

        Husiler, daha önce Donald Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Husiler
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