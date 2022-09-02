"Kararımız Rus ekonomisinin bozulmasını hızlandıracak"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının, enflasyonla mücadelede ellerindeki en güçlü araçlardan biri olduğunu ifade etti.
Yellen, G7 maliye bakanlarının Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planını onaylamasının ardından yazılı açıklama yaptı.
G7'nin küresel enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya yönelik kritik bir adım attığına dikkati çeken Yellen, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşı finanse etmek için ihtiyaç duyduğu gelirden yoksun bırakıldığını aktardı.
Yellen, G7'nin Rus petrolüne tavan fiyat belirlemeyi ve uygulamayı taahhüt ederek, Rusya'nın yasa dışı savaşı için ana finansman kaynağını önemli ölçüde azalttığını ve Rus petrolünün daha düşük fiyatlarla küresel enerji piyasalarına arzının sürdürülmesini sağlayacağını kaydetti.
ABD'de son dönemde enerji fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen enerji maliyetlerinin endişe kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayan Yellen, enerji fiyatlarının küresel olarak yüksek seyretmeye devam ettiği ifade etti.
Yellen, "Tavan fiyat, enflasyonla mücadele etmek ve ABD ve dünya genelindeki çalışanlar ile işletmeleri küresel aksamaların neden olduğu fiyat artışlarından korumak için sahip olduğumuz en güçlü araçlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.
"RUS EKONOMİSİNİN BOZULMASINI HIZLANDIRACAK"
G7 maliye bakanlarının aldığı kararın Rus maliyesine büyük bir darbe indirmeye yardımcı olacağına işaret eden Yellen, hem Rusya'nın Ukrayna'da sebepsiz yere savaşma kabiliyetini sekteye uğratacağını hem de Rus ekonomisinin bozulmasını hızlandıracağını aktardı.
Yellen, "Rusya'nın büyük indirimlerle ikili petrol ticareti için acele pazarlık yapma girişimleriyle tavan fiyatının etkisini şimdiden görmeye başladık. Gelecek haftalarda tavan fiyat uygulamasını tamamlamak için hızla ilerlerken, G7 müttefiklerimizle ve yeni koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.
ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları Almanya'da bugün düzenlenen toplantının ardından Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planının onaylandığını bildirmişti.
Ancak yapılan açıklamada, tavan fiyat seviyesinin "bir dizi teknik girdiye dayalı olarak" daha sonra belirleneceği kaydedilmişti.
Öte yandan G7 maliye bakanlarının yaptığı ortak açıklamada, enerji piyasalarındaki oynaklığın azaltılması için petrol üreticisi ülkelere üretimlerini artırma çağrısı yinelendi.
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