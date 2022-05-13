ABD Dışişleri'nden Habertürk'e özel açıklama

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı Habertürk'ün bu konudaki soruları üzerine, "NATO'nun açık kapı politikasını ve her ülkenin kendi geleceğine, dış politikasına ve güvenlik düzenlemelerine karar verme hakkını kuvvetle destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"ALACAKLARI KARARA SAYGI DUYACAĞIZ"
Habertürk'e yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hem Finlandiya'da hem de İsveç'te sürmekte olan siyasi süreçlere saygı duyuyoruz. NATO üyeliğine ilişkin bir karar, bu ülkeler için egemen bir karardır. Amerika Birleşik Devletleri, başvurmayı seçerlerse Finlandiya ve İsveç tarafından bir NATO başvurusunu destekleyecektir. Alacakları karara saygı duyacağız.
Finlandiya ve/veya İsveç tarafından yapılacak olası bir başvuru için müttefiklerin güçlü desteği olduğu konusunda Genel Sekreter Stoltenberg ile hemfikiriz. Her iki ülke de ABD'nin ve NATO'nun yakın ve değerli savunma ortaklarıdır. Gelişen demokrasileri olan her iki ülke uzun yıllardır NATO ile yakın işbirliği içinde çalışıyor. İttifakımızı güçlendirecek ve Avrupa'nın güvenliğine ve istikrarına katkıda bulunacaklardır.
Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve kritik bir bölgesel ortaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili sorularınız için sizi Türkiye Hükümeti'ne havale ediyoruz."
Aynı şekilde, Pentagon da bu konu ile ilgili, "NATO ve Türk hükümetine bu soru sorulmalı açıklamasını yaptı"
BEYAZ SARAY: TÜRKİYE İLE ÇALIŞIYORUZ
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.
"Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Psaki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı.
Psaki, "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
ABD MEDYASINDA YANKILARI NASIL OLDU?
Washington Post: Erdoğan, İskandinav ülkelerinin terörist barındırdığını söyleyerek bu ülkelerin NATO'ya katılmasına karşı çıkıyor
CNBC: Erdoğan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını desteklemediğini söyledi
Reuters: Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını desteklemediğini söyledi
AP: Türkiye lideri Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı çıkıyor
Politico : Türkiye Finlandiya konusunda 'olumlu' değil. İsveç NATO'ya katılmak istiyor.
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