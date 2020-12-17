ABD'li Müsteşar'dan kritik 'yaptırım' çıkışı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı R. Clarke Cooper, Türkiye’ye yönelik ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarının iki ülke arasında “uzlaşma ve gidilecek yolları belirleme fırsatı sağlayacağını” söyledi.
Cooper, New York Yabancı Basın Merkezi tarafından düzenlenen “Tercih Edilen Güvenlik Ortağı Olarak ABD: 2020'nin Önemli Noktaları ve 2021'e Bakış” konulu brifingde gazetecilere konuştu.
Türkiye’ye yönelik alınan yaptırımlar konusuna değinerek bu konuda başka alternatifleri kalmadığını savunan Cooper, “Yaptırımlar (ABD-Türkiye ilişkilerinde) yeni bir uzlaşı ve gidilecek yolları belirlemek için imkan sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.
'MÜTTEFİKLİK VURGUSU'
Cooper, iki ülkenin müttefik olduğuna vurgu yaparak, “Birlikte olmak Türkiye’nin, ABD’nin ve NATO ittifakının en iyi çıkarına olan bir durumdur ve bu alanda uzlaşma aramak en iyisidir. Bu bizim ve Ankara’daki mevkidaşlarımız için biraz çaba gerektirecek bir durumdur” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin uzun vadede NATO müttefiki olarak kalmasını istediklerini vurgulayan Cooper, “ABD (Türkiye ile) yakın ikili ilişkileri sürdürmek istiyor. Tekrar ediyorum, bu alanda uzlaşma arayışında olmamak bizim çıkarımıza değildir.” dedi.
Cooper, “Bu alanda yapılması gereken işler var. Birlikte çalışılabilirlik ve müttefiklik noktasında sadece hava savunma perspektifine değil, Türkiye'ye entegre bir hava savunma perspektifine hitap edecek çözümler var.” diye konuştu.
CAATSA YAPTIRIMLARI
ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almıştı.
CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırımlara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak ve ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak.
Yaptırım listesinde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı'ndan Serhat Gençoğlu ile Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit de yer aldı.
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