ABD'den peş peşe Türkiye açıklamaları

Günlük basın toplantısında konuşan Jean-Pierre, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili tutumu hakkındaki bir soru üzerine, Türkiye hükümetinin bu konuda bir açıklama yapmasının doğru olacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye 'yi muteber bir müttefik olarak gördüklerini söyledi.

"Türkiye'yi muteber bir müttefik olarak görüyoruz." diyen Jean-Pierre, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olabilecek en kısa sürede katılımlarını desteklediklerini, daha önce de iki ülke yönetimiyle bu kapsamda görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ PRICE: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Türkiye ile oldukça yapıcı bir ilişkimiz var. Türkiye'ye, günümüzün en acil sorunlarının birçoğunun ele alınmasında oynadığı rol için minnettarız." dedi.

Günlük basın toplantısında Price, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini ve mevcutların modernize edilmesi gerektiğine inandığını aktararak bu konuda Kongredeki muhataplarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

NATO üyesi olarak Türkiye'nin ittifaka önemli katkılar sunduğunu ifade eden Price, "Türkiye ile oldukça yapıcı bir ilişkimiz var. Türkiye'ye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırıları dahil günümüzün en acil sorunlarının birçoğunun ele alınmasında oynadığı rol için minnettarız." diye konuştu.

Türkiye'nin yapıcı rolü olmasa Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanamayacağını söylemenin abartı olmayacağını söyleyen Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinin Ukrayna'daki savaş bağlamında münhasır pozisyonunu kullanarak attığı adımlar için Türkiye'ye minnettar olduklarının altını çizdi.

Price, diğer taraftan Türkiye'nin kendi güvenliğine yönelik tehditlerle karşı karşıya olduğunun farkında olduklarını dile getirerek "Türkiye, kendi topraklarında, diğer tüm NATO müttefiklerinden daha fazla terör saldırısına maruz kaldı." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin "yapıcı bir NATO üyesi" olduğuna işaret eden Price, DEAŞ'la mücadele dahil terör ile mücadelede Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.

Price ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki diyaloğun da yapıcı bir şekilde ilerlemesini teşvik etmeye devam edeceklerini kaydetti.

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