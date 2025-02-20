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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki 6 medya organının aboneliklerini iptal etme talimatı verdi | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki 6 medya organının aboneliklerini iptal etme talimatı verdi

        Washington Post'un haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı personeline The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News, The Associated Press ve Reuters gibi yayın organlarının aboneliklerinin iptal edilmesi talimatı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:49 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:49
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        ABD Dışişleri bazı medya aboneliklerini iptal edecek
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        ABD Dışişleri Bakanlığının, personeline, ABD'deki 6 medya organının aboneliklerini iptal etme talimatı verdiği bildirildi.

        Washington Post'un haberine göre, Donald Trump yönetiminin federal kesintilerinden medya kuruluşları da etkilendi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı ilk olarak 11 Şubat'ta, dünya genelindeki diplomatik makamlarından, "görev açısından kritik olmayan medya aboneliklerinin" iptalini istedi.

        Dışişleri Bakanlığı personeline 14 Şubat'ta ise öncelikle ABD'deki The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News, The Associated Press ve Reuters gibi yayın organlarının aboneliklerinin iptal edilmesi talimatı verildi.

        Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının belirli abonelikleri korumak için itirazda bulunabilecekleri ancak bunun için güçlü gerekçeler sağlamaları gerektiği kaydedildi.

        Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın, akademik veya profesyonel dergiler olmayan ve tüm görev açısından kritik olmayan abonelikleri durdurduğunu teyit ettiği belirtildi.

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