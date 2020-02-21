21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada, Pompeo'nun, bugün Riyad'da Kral Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğünü bildirdi.
Ortagus, Pompeo ve Kral'ın ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptığını ve İran'ın bölgedeki zararlı faaliyetlerine karşı mücadele konusunu ele aldığını belirtti.
Suriye'deki gelişmeler ve Yemen'deki durumun da görüşüldüğünü kaydeden Ortagus, Pompeo'nun Suudi Kral'a, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen'deki çatışmaları sona erdirme çabalarına destek verdiği için teşekkür ettiğini aktardı.
Ortagus, açıklamada, "Bakan Pompeo ve Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud, Yemen'de barış, refah ve güvenliğe ulaşmanın tek yolunun kapsamlı bir siyasi anlaşma olduğu konusunda anlaştılar. Ayrıca konsolosluk ve insan hakları sorunlarının çözülmesi gerektiğini de tartıştılar." ifadesine yer verdi.
POMPEO'DAN ASKERİ DESTEK GÜVENCESİ
Sözcü Ortagus, Pompeo'nun Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de bir araya geldiğini belirterek şunları kaydetti:
"Bakan Pompeo, Veliaht Prens'e, Suudi Arabistan'daki büyük askeri varlığımızın bir yansıması olarak ülkeye yönelik tehditler karşısında ABD'nin Suudi Arabistan ile birlikte durduğuna dair güvence verdi. Görüşmede ayrıca Suriye, Irak ve Lübnan'daki durumların yanı sıra ortak bir Körfez İşbirliği Konseyi'ne duyulan ihtiyaç, konsolosluk işlemleri ve insan hakları gibi konular tartışıldı."
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