22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakan Pompeo, ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği Bolivya'daki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada anaya ve demokrasinin yeniden inşası adına Bolivya halkının özgür ve şeffaf bir seçim isteğine vurgu yapan Pompeo, "20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde hile ve düzensizlik yapanlar Bolivya'nın iyiliği için kenara çekilmelidir. Bolivya'daki her siyasi partinin vatandaşların haklarına saygı gösterilen bir seçim sürecinde kendi seslerini duyurma hakkı vardır." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Pompeo, ülke genelinde yapılan protestolara da değinerek, Bolivya için basın özgürlüğünü ve yapılan barışçıl protestoları desteklediklerini belirtti.
Pompeo, şunları kaydetti:
"Şiddet, baskı ve politik korkutmanın demokraside yeri yoktur. Tüm tarafları bu tür şiddetten kaçınmaya, hukukun üstünlüğünü gözetmeye ve Bolivya’nın geleceğini inşa etmek için görüşlerine bakılmaksızın tüm vatandaşların haklarına saygı duymaya çağırıyoruz. Öte yandan, güvenlik hizmetleri de barışçıl protestocuların haklarına saygı göstermeli ve Bolivya makamları vatandaşların haklarının ihlali durumunda hesap verebilirliği sağlamalıdır."
Bununla beraber, ülkeyi seçime götürmek için Çokuluslu Yasama Meclisinde (ALP) yapılan çalışmalara da vurgu yapan Pompeo, "Seçime hazırlanan Bolivya halkına ve Başkan Jeanine Anez'in önderlik ettiği geçici hükümete verdiğimiz desteği de yineliyoruz." ifadesini kullandı.
BOLİVYA'DAKİ KRİZ
Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.
Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.
Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.
Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.
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