Washington'daki bakanlık binasında yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunların ele alındığı bildirildi.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Pompeo, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zeyd ile görüştüm. İran'ın, bölgeyi istikrarsızlaştıran aktivitelerini ve bölgedeki negatif etkilerini ele aldık." ifadesini kullandı.

Pompeo, ayrıca bölgedeki Rus varlığını ve Libya'nın durumunu da görüştüklerini belirterek, ülkede acil bir ateşkes ilan edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.