03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'li kıdemli bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın kafa karışıklığı yaratan aksi yöndeki açıklamalarına rağmen, yasaklı şirketler listesinde bulunan Huawei'ye listedeymiş gibi muamele edilmesi için yaptırım uygulama birimlerine talimat gönderdi.
Trump hafta sonunda görüştüğü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e ABD'li şirketlerin Huawei'ye ürün satmalarına izin vereceğini söyleyerek piyasalarda şaşkınlık yaratmıştı. ABD ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Mayıs ayında Huawei'yi ABD'li şirketlerin ürün satmasının yasaklandığı teşekküller listesine aldı.
Dünyanın en büyük telekom ekipmanı üreticisi olan Huawei'ye ürün satışına Trump'ın tekrar izin verdiğini açıklaması, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin tekrar başlaması için Beijing'e uzatılan bir zeytin dalı olarak nitelenmişti. Ancak Trump'ın bu hamlesiyle, Washington'un Huawei'ye yaklaşımında tam olarak neyi değiştirdiğinin anlaşılamaması hem devlet memurları hem de Huawei'ye ürün satan ABD elektronik üreticilerinde soru işaretleri yarattı.
Reuters’ın haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı'nın İhracat Uygulama Departman Direktörü Yardımcısı John Sunderman tarafından pazartesi günü ihracat izin taleplerini incelemekle sorumlu birime gönderilen e-postada Huawei'ye ihracat izinlerinin nasıl ele alınacağına açıklık getirildi.
‘REDDEDİLECEĞİ VARSAYILARAK…’
E-postadaki talimatlara göre Huawei'ye ürün satışı için yapılan her başvurunun tek tek el alınması, Huawei'nin yasaklı şirketler listesinde olduğunu açıkça belirten bir not düşülmesi ve izin talebinin "reddedileceği varsayılarak" işlenmesi isteniyor.
Konuya yakın bir kaynak Trump'ın hafta sonundaki açıklamasının ardından izin değerlendirme departmanına bunun dışında başka bir talimat iletilmediğini ve "reddedileceği varsayılarak" ifadesinin izin başvurularının çok sıkı inceleneceğine işaret ettiğini belirtti. Kaynak bu not düşülen izin taleplerinin genellikle reddedildiğini de ifade etti.
Ticaret Bakanlığı'nın Trump'ın ifadeleri ışığında çalışanlarına yeni bir talimatname gönderip göndermeyeceği ve bu talimatların izin sürecini nasıl etkileyeceği bilinmiyor. ABD Ticaret Bakanlığı konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.
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