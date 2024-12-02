Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirme | Dış Haberler

        ABD: Suriye'deki saldırı, Rusya ve İran'ın dikkatinin dağıldığını gösteriyor

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye'de muhaliflerin Halep ve çevresindeki ilerleyişini, Suriye'nin destekçilerinin başka çatışmalarda güç kaybetmesine ve dikkatlerinin dağılmasına bağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 04:31 Güncelleme: 02.12.2024 - 04:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirme
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, CNN haber kanalına yaptığı açıklamada, Suriye'deki muhalif güçlerin Halep'i ele geçirmesiyle ilgili, "Yıllardır kendilerini hırpalayan üç aktöre baktılar: İran, Rusya, Hizbullah. Onları daha önce olduğundan daha zayıf ve daha savunmasız gördüler ve bundan faydalanmaya çalıştılar." ifadelerine yer verdi.

        "Bu saldırının hızı bence Suriye hükümetini ve bölgedeki diğer gözlemcileri çok şaşırttı" diyen Sullivan, hem bu gelişmelerin hem de Ukrayna'daki mevcut durumun, Rusya ve İran'ın "daha zayıf bir stratejik konumda bulunmalarının doğal sonucu" olduğunu vurguladı.

        Sullivan, Suriye'nin Halep ve İdlib kentlerindeki son gelişmelerin, bölgedeki ABD güçleri için risk oluşturup oluşturmadığı konusunda şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Şu anda, DEAŞ ile savaşmak için Suriye'de konuşlanmış olan güçlerimizin, bu özel saldırının gerçekleştiği bölgeden farklı bir yerde oldukları için yakın bir risk altında olmadıklarına inanıyoruz. Ancak halen, İran, Irak ve Suriye'deki Şii milis gruplarının tehdidi altında bulunuyorlar. Her gün onların korunmasını sağlamak ve onlara yönelik saldırılara yanıt vermek için çalışıyoruz."

        GELİŞMELERİ ENDİŞEYLE TAKİP ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ

        ABD'nin, Suriye rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) adlı silahlı grubu, terör örgütü olarak tanımladığının altını çizen Sullivan, bu yüzden "örgütün tasarımları ve hedefleri konusunda" geçerli endişelerinin olduğunu belirtti.

        Jake Sullivan, buna rağmen ABD'nin, Suriye'nin başkenti Şam'a doğru ilerleyen muhaliflerin Rusya, İran ve Hizbullah tarafından desteklenen Beşar Esad hükümetini sıkıştırmasından "yakınmayacağını" vurguladı.

        Yaşanan gelişmelerin ne getireceğiyle ilgili "karmaşık bir durum" ifadesini kullanan Sullivan, Washington'ın bu konuda bölgesel ortaklarıyla yakın temas halinde olduklarını aktardı.

        Halep ve İdlib illerinde Esad rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup HTŞ arasında yaklaşık 6 gündür çatışmalar yaşanıyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Suriye
        #haberler
        #beyaz saray
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Öğrenci midibüsü devrildi: 23 yaralı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 23 yaralı
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
        Dursun Özbek'ten TFF'ye çok sert sözler!
        Dursun Özbek'ten TFF'ye çok sert sözler!
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        "Bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz"
        "Bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz"
        Nefes kesen maçta kazanan yok!
        Nefes kesen maçta kazanan yok!
        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
        Buruk'tan hakem, Eyüpspor ve Berke tepkisi!
        Buruk'tan hakem, Eyüpspor ve Berke tepkisi!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Habertürk Anasayfa