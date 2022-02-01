ABD'den Rusya ile ilgili 'Şubat' iddiası

Rusya toplantının yapılmasını engellemek için girişimde bulunmuş, oylamada Çin, Rusya'nın yanında yer alırken, konseyin geçici üyeleri olan Gabon, Kenya ve Hindistan ise “çekimser” kaldı. Ancak 10 üyenin lehte oy vermesi ile toplantı gerçekleşti.