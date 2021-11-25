ABD'den Polonya'ya destek

AA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada Sullivan ve Soloch'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; görüşmede Sullivan'ın savunma konularında güçlü ikili iş birliği vurgusu yaptığını aktaran Horne, Polonya'nın NATO'ya verdiği desteği de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Horne, Polonya- Belarus sınırındaki göçmen krizine de değinerek, "(Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko rejiminin Polonya'nın Belarus sınırında göçmen krizi yaratmasının karşılığında Sullivan, Polonya'ya güçlü desteklerini iletti." ifadesini kullandı.

İki ismin Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eylemlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Horne, Sullivan ve Solouch'un yakın teması sürdürme konusunda mutabık kaldığını aktardı.