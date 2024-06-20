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        Haberler Dünya ABD'den Netanyahu'nun silah sevkiyatı iddialarına tepki - Dünya haberleri | Dış Haberler

        ABD'den Netanyahu'nun silah sevkiyatı iddialarına tepki

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddettiği iddiasıyla ilgili, "Başbakan Netanyahu'ya sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz destek uyarınca, bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 19:11 Güncelleme: 20.06.2024 - 19:11
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        Netanyahu'nun silah sevkiyatı iddialarına tepki
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        John Kirby, gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Netanyahu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı ve ABD'yi silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı video hakkında Kirby, videonun şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

        Kirby, ABD'nin tüm ülkelerden daha fazla İsrail'e destek sağladığına dikkati çekerek, video karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

        "Başbakan Netanyahu'ya sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz destek uyarınca, bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz." diyen Kirby, ABD'nin İsrail'e desteğinin süreceğine işaret etti.

        Kirby, Netanyahu'nun bunu neden yaptığını kendisine sormak gerektiğini belirterek, videodaki ifadelerinin de doğru olmadığını yineledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #ABD
        #Netanyahu
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