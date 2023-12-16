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        Haberler Dünya ABD'den İsrail kararı: Uçak gemisini bir süre daha kalacak

        ABD'den İsrail kararı: Uçak gemisini bir süre daha kalacak

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve USS Normandiya kruvazörünün, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail yakınlarındaki Akdeniz sularında birkaç hafta daha kalması talimatı verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 12:24 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:24
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        • 1

          İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla açıklama yapan ABD'li yetkililer, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve USS Normandiya kruvazörünün Akdeniz'deki görev süresinin yeniden uzatıldığını doğruladı.

        • 2

          Karar henüz kamuoyuna duyurulmasa da Austin'in verdiği talimatın ardından gemilerin birkaç hafta daha Akdeniz'de İsrail yakınlarında konuşlanmaya devam edeceği aktarıldı.

        • 3

          Kararla birlikte USS Gerald R. Ford uçak gemisinin bölgede konuşlandırılması üçüncü kez uzatılmış olacak.

        • 4

          Pentagon, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından bölgedeki askeri varlığını artırdı.

        • 5

          Austin, 8 Ekim'de USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması emrini vermişti.

        • 6

          * Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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