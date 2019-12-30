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Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi yaptığı yazılı açıklamada, Enbar'daki askeri üslerine ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını belirtti.
AA'nın haberine göre; Rubayavi, ağır yaralıların olduğunu, ölü sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu vurguladı.
Irak Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Ketaib Hizbullah'ın Enbar'daki el-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevkisine ABD tarafından üç hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.
ABD Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin Ketaib Hizbullah'ın 3'ü Irak'ta 2'si Suriye'de olmak üzere 5 askeri üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, hava saldırısını "egemenlik ihlali" şeklinde nitelendirmişti.
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA YAPILDI
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, yapılan hava saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
KH örgütünün Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü'nün (CJTF-OIR) bulunduğu üslere düzenlediği saldırıya misilleme yaptıklarını belirten Hoffman, şu ifadeleri kullandı:
"ABD kuvvetleri, Irak ve Suriye'deki beş KH tesisine karşı, örgütün saldırı düzenleme yeteneğini azaltacak hassas savunma saldırıları gerçekleştirdi. Bu tesisler arasında, silah depoları ve KH'nin OIR koalisyon güçlerine saldırı planlamak ve yürütmek için kullandığı komuta ve kontrol merkezleri de vardı."
KH örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, dört Amerikan askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralanmıştı.
BAHREYN'DEN ABD'YE DESTEK
Bahreyn, ABD'nin Irak ve Suriye'de İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Ketaib Hizbullah örgütü üslerine yönelik hava saldırılarını desteklediğini açıkladı.
Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Ketaib Hizbullah'a yönelik Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırılarının desteklendiği kaydedildi.
Açıklamada hava saldırsının örgütün terörist faaliyetlerine bir yanıt olduğu belirtildi.
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