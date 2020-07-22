ABD'den flaş Çin hamlesi! 72 saat içinde...

ABD, Çin'in Houston kentindeki başkonsolosluğunu boşaltmasını istedi, Çin kararı "provokasyon" diye niteleyerek tepki gösterdi.

ABD yönetimi, 72 saat içerisinde başkonsolosluğun kapatılmasını isterken, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın kınandığı belirtildi.

Houston'daki başkonsolosluk binasında bulunan belgelerin yakılması ihtimaline karşılık itfaiye ekipleri konsolosluk binasının önüne sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...