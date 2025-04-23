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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar

        ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifeleri konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı mesajını verirken, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz" dedi. ABD Hazine Bakanı Bessent ise Salı günü yaptığı açıklamada, ABD-Çin ticaret savaşının 'sürdürülebilir olmadığını ve ülkelerin anlaşmazlıklarını azaltmaları gerektiği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 10:22 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:22
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        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
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        Çin'e uygulanan gümrük tarife oranının yüzde 145'lere kadar çıkması, ABD Başkanı'nın Fed Başkanı Powell hakkındaki olumsuz açıklamaları ile birlikte piyasalarda yaşanan gerilim sonrası ABD Başkanı Trump ve ekibinden geri adımlar geldi.

        Oval Ofis'te yapılan bir yemin töreninde, ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" ilişkin soruları yanıtlayan Trump "Çin ile aramız iyi. Bence neredeyse her ülkeyle iyiyiz, herkes Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor" dedi.

        Temasların sürdüğünü belirten Trump "Çin'e karşı sert oynayacağım demeyeceğim. Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

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        "ÇİN'A KARŞI İYİ OLACAĞIZ, JINPING İLE HARİKA İLİŞKİMİZ VAR"

        Trump, Çin'e uygulanan gümrük tarife oranının yüzde 145 düzeyinde kalmayacağını ancak bu oranın sıfır da olmayacağını vurguladı. ABD Başkanı, "Çin'e karşı çok iyi olacağız. Devlet Başkanı Jinping ile harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD'den ve onların yaptıklarından inşa edecekler. Yani bu olmayacak." ifadelerini kullandı.

        HAZİNE BAKANI'NDAN 'ORTA YOLU BULMA' MESAJI

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise, JPMorgan'ın Washington'da düzenlediği özel bir konferansta yatırımcılara önemli mesajlar verdi.

        Bessent, Washington ve Pekin'in çok yakın bir gelecekte bir anlaşmaya varmasını beklediğini söyledi.

        Bessent Çin ile herhangi bir müzakerenin zor olacağını kabul etse de "Hiç kimse mevcut statükonun yüzde 145 ve yüzde 125'te sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor. Bu yüzden, çok yakın bir gelecekte bir azalma olacağını düşünüyorum. Ve bunun dünyaya, piyasalara rahat bir nefes aldırması gerektiğini düşünüyorum... Her iki tarafta da bir ambargo var. Amaç ayrışmak değil" dedi.

        Bu açıklamaların ardından S&P 500 endeksi yüzde 2.5 Nasdaq Composite endeksi ise yüzde 2.7 yükseldi.

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