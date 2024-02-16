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        Haberler Dünya ABD'den çarpıcı "Rusya" rakamları

        ABD'den çarpıcı "Rusya" rakamları

        ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana 315 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını bildirdi. Pentagon yetkilisinin savaşın Rusya ekonomisine verdiği zarar tahmini ise 1.3 trilyon dolar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 18:36 Güncelleme: 16.02.2024 - 18:36
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        ABD'den çarpıcı "Rusya" rakamları
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        24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, tüm dünyayı siyasi, askeri ve ekonomik açıdan dönüştürmeye devam ediyor.

        Ukrayna'nın en büyük destekçisi konumundaki ABD, Rusya'nın 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı savaşın başlangıcından bu yana Rusya'nın kayıplarını açıkladı.

        ABD'ye göre son 2 yılda Rusya'nın en az 315 bin askeri hayatını kaybetti veya yaralandı. Bunun yanında ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı sürdürebilmek, askerleri donatmak ve konuşlandırmak için yaklaşık 211 milyar dolar harcadığını bildirdi.

        Reuters'a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Pentagon yetkilisi, savaş süresince iptal edilen silah siparişlerinin Rusya'ya 10 milyar dolar zarara uğrattığını belirtti.

        Rusya'nın ekonomik bütçesiyle ilgili de yorum yapan yetkili, savaşın 2026'ya kadar öngörülen ekonomik büyümede 1.3 trilyon dolara mal olduğunu öne sürdü.

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