ABD'den çarpıcı "Rusya" rakamları

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24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, tüm dünyayı siyasi, askeri ve ekonomik açıdan dönüştürmeye devam ediyor.

Ukrayna'nın en büyük destekçisi konumundaki ABD, Rusya'nın 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı savaşın başlangıcından bu yana Rusya'nın kayıplarını açıkladı.

ABD'ye göre son 2 yılda Rusya'nın en az 315 bin askeri hayatını kaybetti veya yaralandı. Bunun yanında ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı sürdürebilmek, askerleri donatmak ve konuşlandırmak için yaklaşık 211 milyar dolar harcadığını bildirdi.

Reuters'a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Pentagon yetkilisi, savaş süresince iptal edilen silah siparişlerinin Rusya'ya 10 milyar dolar zarara uğrattığını belirtti.

Rusya'nın ekonomik bütçesiyle ilgili de yorum yapan yetkili, savaşın 2026'ya kadar öngörülen ekonomik büyümede 1.3 trilyon dolara mal olduğunu öne sürdü.