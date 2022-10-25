ABD'den 3 Suriyeli generale yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı 2013’te Şam’a bağlı Guta mahallesinde kimyasal saldırı düzenlemede rolü bulunan Beşar Esad rejiminin üç generalini yaptırım listesine aldı.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, “Esad rejiminin işlediği, bazıları savaş suçu ve insanlığa karşı suça varan vahşetlerinin çok azı, sivillere karşı kimyasal silahların tekrar tekrar kullanılması kadar insanlık dışı ve tiksindiricidir. Ağustos 2013'te Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Suriye Topçu ve Füze Komutanlığı, Şam'ın bir banliyösü olan Guta'ya ölümcül bir kimyasal olan sinir gazı sarin içeren roketler fırlattı ve çoğu çocuk en az 1.400 kişiyi öldürdü. Bugün, hesap verebilirliği teşvik etmek için ek adımlar atıyoruz.” ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre; Bakan Blinken ilgili yasalar uyarınca bu Doğu Guta saldırılarında rol oynayan Esad rejimine bağlı Tuğgeneral Adnan Aboud Hilve, Tümgeneral Ghassan Ahmed Ghannam ve Tümgeneral Javday Saleebi Mawas, aldıklarını ve bu kapsamda üç general ile birinci dereceden aile üyelerinin ABD’e girişine yasak getirildiğini kaydetti.
Kimyasal silahların her türlü kullanımını en güçlü şekilde kınadıklarını ifade eden Blinken, “ABD, Esad rejimini kimyasal silah programını tamamını kamuoyuna açıklamaya ve elindeki stoku imha etmeye ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü personeline derhal ve sınırsız erişim izni vermeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Esad rejimi 2013’te Şam'ın Doğusundaki Guta mahallesinde kimyasal silah kullanmış ve çoğu çocuk 1400 kişi hayatını kaybetmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!