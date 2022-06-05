ABD'de silahlı saldırı!

ABD'de geçtiğimiz haftalarda bir ilkokula ve hastaneye düzenlenen silahlı saldırının ardından bu kez de sokakta bulunanların üzerine ateş açıldı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, sokakta bulunanların üzerine ateş açılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.
Bölge polisinden yapılan açıklamaya göre, dün gece kentin yoğun bölgelerinden South Street'te kalabalığın üzerine ateş açıldı.
Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.
Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın iki silahını bırakıp kaçtığı bildirildi.
Öte yandan yetkililer Twitter'dan, olay yerinden uzak durulması gerektiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Son olarak 3 Haziran günü de Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda, saldırganla birlikte 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Hastane saldırısından önceki günlerde ise Teksas'ta bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD'DE SİLAHLI SALDIRILAR
ABD'de sadece 2021 yılında okullarda 138 silahlı olay meydana geldi.
Bu yıl ise öne çıkan silahlı saldırılar şöyle:
Mayıs 14: Buffalo ; 10 kişi öldürüldü
Mayıs 15: Laguna Woods, Calif.; 1 kişi öldürüldü
Mayıs 15: Houston; 2 kişi öldürüldü
Mayıs 13: Milwaukee; 16 kişi yaralandı
Nisan 27: Biloxi, Miss. ; 4 kişi öldürüldü
Nisan 12: Brooklyn,NY; 10 kişi yaralı
Nisan 3: Sacramento; 6 kişi öldürüldü
Mart 19: Dumas, Ark.; 1 ölü 27 yaralı
Ocak 23: Milwaukee; 6 kişi öldürüldü
Mayıs 24: Teksas; 21 kişi öldürüldü
Haziran 3: Oklahoma; 5 kişi öldürüldü
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