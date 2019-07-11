11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) Biriminin daha önce ertelenen yasa dışı göçmen baskınlarını pazar günü başlatacağı belirtildi.
New York Times gazetesinin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ülkedeki yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için yapılması planlanan ancak daha sonra ertelenen baskınlar pazar günü başlayacak.
Söz konusu baskınların 10 farklı şehirdeki belirlenen adreslere birkaç gün içinde yapılması planlanırken, baskınların hedefinde olmasa bile olay yerinde bulunan yasa dışı göçmenler tutuklanacak.
Baskınların Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York ve San Francisco'da yapılması planlanıyor.
YASA DIŞI GÖÇMENLERİN TOPLATILMASI EMRİ
Washington Post gazetesi geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump'ın ICE'ye daha önce sınır dışı bildirimi almış ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdiğini yazmıştı.
Haberin tepki çekmesinin ardından Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratların talebi üzerine, yasa dışı göçmenleri ülkeden çıkarma sürecini (sınır dışı etme) iki hafta erteledim." ifadesini kullanmıştı.
Bu süreçte Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ABD'nin güney sınırındaki sığınmacı ve yasal boşluk problemlerine bir çözüm bulmak için bir araya gelip ortak bir çalışma yürütüp yürütemeyeceklerine bakacağını belirten Trump, "Eğer birlikte çözüm bulamıyorlarsa sınır dışı işlemleri başlayacak!" mesajını vermişti.
Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.
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