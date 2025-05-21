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        Haberler Dünya ABD'de, Trump'ın kamyon şoförlerine İngilizce şartı getiren kararnamesi yürürlüğe girdi | Dış Haberler

        ABD'de, Trump'ın kamyon şoförlerine İngilizce şartı getiren kararnamesi yürürlüğe girdi

        ABD Başkanı Trump'ın ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren kararnamesi yürürlüğe girdi. Trump yönetimi, geçtiğimiz günlerde İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti. Ayrıca Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 07:35 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:34
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        ABD'de kamyon şoförlerine İngilizce zorunluluğu
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        ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Başkan Donald Trump'ın ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren kararnamesine ilişkin yönergeyi yürürlüğe koyacak emre imza attı.

        ABD Ulaştırma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        "ÖNCE AMERİKA DEMEK, ÖNCE GÜVENLİK DEMEKTİR"

        Bakan Duffy'nin, Trump'ın İngilizce bilmeyen ticari kamyon şoförlerinin görevden alınmasını öngören kararnamesine ilişkin emri imzaladığı bildirilen açıklamada, "Önce Amerika demek, önce güvenlik demektir. Amerikalılar, trafik işaretlerimizi anlayıp yorumlayabilen kamyon şoförleriyle aynı yollarda olduklarında çok daha güvendedir." ifadelerine yer verildi.

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        Öte yandan, Trump yönetiminin söz konusu hamlesi, bu yeni uygulamanın farklı etnik kökenlere sahip kişilere karşı "misilleme ya da ayrımcılık" amaçlı kullanılabileceğine yönelik endişelere neden oldu.

        TRUMP İNGİLİZCEYİ ÜLKENİN RESMİ DİLİ İLAN ETMİŞTİ

        Nisanda imzalanan bu kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti.

        Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.

        Başkan Trump yönetiminin bu adımları, kamu düzeni ve göçmenlik politikaları konusundaki sert duruşunun bir devamı olarak değerlendiriliyor.

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