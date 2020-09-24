Jefferson’da dün yapılan duruşmada olaya karışan üç polis, Taylor’ın öldürülmesi konusunda jüri tarafından suçsuz bulununca ABD’nin değişik şehirlerinde polis şiddetine karşı gösteriler düzenlendi.
Louisville şehir merkezindeki protestolarda göstericiler “Adalet yoksa barış da yok” sloganları atarak yürüyüş yaptı. Polisle göstericiler arasında zaman zaman yaşanan çatışmada polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunurken, bazı göstericileri de gözaltına aldı.
Louisville Metropolitan Polis sözcüsü, gösteriler sırasında bir polisin vurulduğunu açıkladı ancak söz konusu polisin nasıl vurulduğu veya sağlık durumu hakkında detay vermedi.
Kentucky Valisi Andy Beşhear, gösterileri kontrol altına almak amacıyla sınırlı sayıda Ulusal Muhafız birliklerinin zırhlı askeri araçlarla şehrin belli sokaklarını tutması için görevlendirildiğini açıkladı.
Belediye Başkanı Greg Fischer de jüri kararından hemen sonra çarşamba akşamdan geçerli olmak üzere 72 saat süre ile şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.
Sosyal medyadan paylaşılan diğer görüntülere göre, Taylor’ı öldürülmesi olayına karışan polisler hakkında jüriden çıkan karar üzerine New York, Chicago, Washington DC ve Atlanta kentlerinde de yürüyüşler yapıldı, göstericiler polis şiddetini kınayarak Taylor için adalet talep etti.
TRUMP'TAN POLİSLERE DESTEK
ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında öldürülmesi olayında üç polisin suçsuz bulunması üzerine çıkan protestolarda vurulan iki polis için destek mesajı verdi.
Taylor davasında çıkan kararın ardından Kentucky'nin Louisville kentinde yaşanan protestolarda iki polis memurunun vurulmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Trump, "Bu gece Louisville'de vurulan polisler için dua ediyorum. Federal hükümet sizinle ve yardıma hazır." ifadesine yer verdi.
Trump, yerel yönetime de destek mesajı vererek "Kentucky Valisi Andy Beshear ile görüştüm ve onların talebi olursa birlikte çalışma hazırız." ifadesini kullandı.
Öte yandan Kentucky Valisi Beshear da sosyal medyadan yayımladığı video mesajında, vurulan polislere ve ailelerine desteğini dile getirerek "Şiddete cevabın şiddet olmadığını biliyoruz." dedi.
WASHINGTON'DA DA PROTESTOLAR
Ayrıca Taylor davasında üç polisin suçsuz bulunmasının ardından Lousville'in yanı sıra başkent Washington DC'de de protesto gösterisi düzenlendi.
ABD Adalet Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce protestocu, buradan Beyaz Saray'a yürüdü. Beyaz Saray'ın önünde "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" sloganları atan grup daha sonra yürüyüşünü Washington DC sokaklarında devam ettirdi.
TAYLOR'IN ÖLÜMÜ
Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyahi Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart'ta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.
Taylor'ın ölümü, Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.
Eski dedektif Brett Hankison, Breonna Taylor'ın dairesine 10 kez "körü körüne" ateş ettiği gerekçesi ile haziran ayında polis departmanı tarafından kovulmuştu.
Louisville Belediye Başkanı Fischer, 16 Eylül'de, Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar ödeyeceklerini ayrıca polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurmuştu.
POLİSLER SUÇLU BULUNMADI
Dün Jefferson'da yapılan duruşmada Taylor'ı öldüren eski polis dedektifi Brett Hankinson, ateşlediği mermilerin başka dairelere de isabet etmesi nedeniyle suçlu bulunmuş, Taylor'ın öldürülmesine yönelik kendisine suçlama yöneltilmemişti.
Başsavcı Daniel Cameron, diğer 2 polisin, önce kendilerine ateş açıldığı için güç kullanmalarının haklı bulunduğunu belirterek, bu iki memura yönelik hiçbir suçlama yöneltilmediğini bildirmişti.
Taylor ailesinin avukatı Ben Crump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''3 polisten sadece 1'i ceza aldı ve verilen cezanın nedeni Breonna Taylor'ın ölümü için değil, Hankison'un ateşlediği mermilerin başka dairelere de isabet etmesi.'' ifadesine yer vermişti.
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