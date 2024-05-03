ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı
ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.
Giriş: 03.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:01
ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.
ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 3,9'a çıktı. İşsizlik oranı Mart’ta yüzde 3,8 olarak gerçekleşmişti.
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