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        Haberler Ekonomi Borsa ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı - Borsa Haberleri

        ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı

        ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:01
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        ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı
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        ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

        ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 3,9'a çıktı. İşsizlik oranı Mart’ta yüzde 3,8 olarak gerçekleşmişti.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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