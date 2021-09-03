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ABD Çalışma Bakanlığı ağustos ayına ilişkin istihdam verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta ABD'de tarım dışı istihdam 235 bin yükseldi.

Bu 720 binlik beklentinin bir hayli altında kaldı.

Ağustos ayında işsizlik oranı ise beklentilere paralel bir şekilde yüzde 5.4'ten yüzde 5.2'ye geriledi.

FED DİKKATLE TAKİP EDİYOR

Fed varlık alımının azaltılması konusunda istihdam piyasasındaki toparlanmaya büyük önem atfediyor. İstihdamdaki toparlanmanın yavaşlaması durumunda varlık alımlarını azaltmayı 2022'ye ertelemesi bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlayabileceklerini, ancak faiz artırımı konusunda acele edilmeyeceğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından dolar gelişmiş ve gelişmekte olan para birimleri karşısında değer kaybetmişti.