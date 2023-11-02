Zuhal Olcay gözyaşlarına boğuldu: Bu dünyada insanlar acı çekiyor

"ÇOCUKLAR ACI ÇEKİYOR"

"Elimden bir şey gelmiyor" diyen Zuhal Olcay, "Bu dünyada insanlar acı çekiyor, çocuklar acı çekiyor, hayvanlar acı çekiyor. Onları düşündüm şarkılarımı söylerken, çok daha fazla duygulandım. Elimden bir şey gelmiyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı, ardından da sahnede bulunduğu yerde eğilerek saygı duruşunda bulundu.