Zuhal Olcay gözyaşlarına boğuldu: Bu dünyada insanlar acı çekiyor
Zuhal Olcay, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalarla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı. Olcay, "Bu dünyada insanlar acı çekiyor. Onları düşündüm şarkılarımı söylerken, çok daha fazla duygulandım. Elimden bir şey gelmiyor" dedi
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Zuhal Olcay, Müze Gazhane'de gerçekleşen Beats By Girlz Türkiye Festivali'nde hayranlarıyla bir araya geldi.
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İsrail ile Hamas arasında yaşanan ve Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybettiği çatışmalar hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Duygularına hakim olamayan Zuhal Olcay, gözyaşlarına boğuldu.
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"ÇOCUKLAR ACI ÇEKİYOR"
"Elimden bir şey gelmiyor" diyen Zuhal Olcay, "Bu dünyada insanlar acı çekiyor, çocuklar acı çekiyor, hayvanlar acı çekiyor. Onları düşündüm şarkılarımı söylerken, çok daha fazla duygulandım. Elimden bir şey gelmiyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı, ardından da sahnede bulunduğu yerde eğilerek saygı duruşunda bulundu.
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