Real Madrid'de Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
Real Madrid kariyerine şanssız başlayan ve üst üste 2 sakatlık yaşayan Arda Güler, uzun süre sonra sahalara dönüyor. 18 yaşındaki milli futbolcunun, Real Madrid'in pazar günü oynayacağı Rayo Vallecano maçında kadroda olması bekleniyor.
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Sezon başında Fenerbahçe'den rekor bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya kariyerine şanssız başlamış ve üst üste 2 sakatlık yaşamıştı.
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Zorlu bir srüeçten geçen 18 yaşındaki milli futbolcu, sonunda Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor...
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Sakatlık sürecini atlatan Arda Güler'in, Real Madrid'in bu hafta Rayo Vallecano ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.
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Arda Güler, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanmıştı.
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14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olan ve iyileşmesinin hemen ardından bu kez sol arka adalesinden sakatlanan milli futbolcu, bir süre sahalardan uzak kaldı.
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Yaklaşık üç haftadır takımla birlikte antrenmanlara çıkan genç yıldızın, Real Madrid'in pazar günü oynayacağı Rayo Vallecano ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.
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18 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görev vermesi halinde İspanyol ekibinde ilk kez forma giyecek.