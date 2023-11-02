Emilia Clarke: Hastalanınca kovulmaktan korktum
'Game of Thrones'ta 'Daenerys Targaryen'i canlandıran Emilia Clarke, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldığı sırada kovulmaktan korktuğunu itiraf etti
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Emilia Clarke'ın daha önce beyin yüzeyindeki kanamanın neden olduğu ve nadir görülen bir felç türü olarak bilinen Subaraknoid kanama yaşadığı ortaya çıkmış ve oyuncu, iki ameliyat geçirmişti.
Game of Thrones'ta canlandırdığı 'Daenerys Targaryen' karakteriyle tüm dünyada büyük bir şöhrete kavuşan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenleri anlattı.
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"KOVULMAKTAN KORKUYORDUM"
Subaraknoid anevrizma teşhisi sonrası hissettiklerini ifade eden Emilia Clarke, "Ölmekten korkmuyordum. Kovulmaktan korkuyordum. Karar verdim; 'Bu beni tanımlayacak bir şey değil'. Hiçbir zaman 'Neden ben?' diyerek teslim olmadım. Sadece 'Geri dönmeliyim' dedim" şeklinde konuştu.
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"ÇOK UTANDIM"
2011 - 2019 arasında 'Game Of Thrones'ta rol alan Emilia Clarke, "Dürüst olmak gerekirse; tüm bu olanlar beni çok utandırdı. Sanki arızalıymışım gibi... Yapımcılar güvenilmez biri olduğumu düşünecekler gibi..." ifadelerini kullandı.
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Başarısızlıktan endişelenmediğini belirten ünlü oyuncu, "Eğer bir şeyler ters giderse, her zaman bunu düzeltebileceğinizi düşünürüm. Acıtır, korkutucudur ama sonra her şeyi yapabilirsiniz" dedi.
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"YAŞLI BİR APTALA DÖNÜŞEBİLİRDİM"
Öte yandan oyuncu, daha önce, "Eğer beyin kanaması geçirmemiş olsaydım Hollywood'da yaşayan, kendini bir şey sanan yaşlı bir aptala dönüşebilirdim. Şu anda neler olup, bittiğinin çok daha fazla farkındayım" demişti.
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"BEYNİMİN BELİRLİ BİR KISMI KULLANILAMAZ HÂLDE"
Emilia Clarke, ardından geçtiğimiz aylarda ise, "Beynimin belirli bir kısmı kullanılamaz hâlde. Konuşabilmem ve hayatımı normal bir şekilde yaşayabilmem inanılmaz bir şey" açıklamasını yapmıştı.
Fotoğraflar: AP, Reuters
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