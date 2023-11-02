Emilia Clarke: Hastalanınca kovulmaktan korktum

Emilia Clarke'ın daha önce beyin yüzeyindeki kanamanın neden olduğu ve nadir görülen bir felç türü olarak bilinen Subaraknoid kanama yaşadığı ortaya çıkmış ve oyuncu, iki ameliyat geçirmişti.



Game of Thrones'ta canlandırdığı 'Daenerys Targaryen' karakteriyle tüm dünyada büyük bir şöhrete kavuşan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenleri anlattı.