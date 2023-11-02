Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca'nın Avrupa turu

"DEĞERLİ BİR İNSAN" DEMİŞTİ



Doğu Demirkol, geçtiğimiz aylarda, "Ayşe Hanım, değerli bir insan. Levent Kırca'mızın bize mirası. Her şey yolunda. Güzel, çok tatlı..." açıklamasını yapmıştı.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram