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ABD'de 'tanımlanamayan cisimler' gizemini koruyor: Huron Gölü'ne düşürülen cisimlerin enkazları bulanamadı, aramalar sonlandı

ABD'de 10, 12 Şubat tarihlerinde düşürülen 'tanımlanamayan cisimler' gizemini koruyor. ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı, düşürülen cisimlerin enkazlarını bulamadığı için arama çalışmalarını sonlandırdı

Giriş: 19.02.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de görülen UFO'lar gizemini koruyor: Huron Gölü'ne düşürülen cisimlerin enkazları bulanamadı, aramalar sonlandı - Dünya haberleri
AA / HABERTURK.COM

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM), Amerikan hava sahası içinde düşürdükleri cisimlerin enkazlarını bulamayınca arama çalışmalarına son verdi.

NORTHCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde, 10 ve 12 Şubat'ta düşürülen nesnelerden herhangi birinin enkazına rastlanmadığından arama faaliyetlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD ordusu, federal kurumlar ve Kanadalı ortaklar, hava görüntüleri, yüzey sensörleri ve yüzey altı taramaları dahil olmak üzere çeşitli yetenekler kullanarak her alanda sistematik aramalar yaptı, fakat enkazların yerini belirleyemedi." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kutbu koşulları ve deniz buzu kaynaklı aksaklıkların, söz konusu bölgedeki arama operasyonlarına son verme kararının verilmesinde etkili olduğu, uçuş operasyonlarının bugün sona ermesinin ardından hava güvenliğiyle ilgili sınırlamaların kaldırılacağı kaydedildi.

BIDEN: NE OLDUĞUNU HENÜZ BİLMİYORUZ

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ABD askerinin Çin balonu olduğu iddia edilen uçan nesneyi indirmesinin ardından hava sahalarının daha sıkı bir şekilde gözlendiğini belirterek, "Ancak düşürülen diğer üç cismin ne olduğunu henüz bilmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ÇİN "CASUS BALONU" VE ABD HAVA SAHASINDAKİ NESNELER

ABD ordusu, daha önce Montana üzerinde tespit ettiği Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat'ta South Carolina kıyılarında vurmuştu. Pentagon, 10 Şubat'ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü. ABD ordusu, 12 Şubat'ta ise Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 11 Şubat'ta da ABD ile işbirliği içinde ülkesinin Yukon bölgesi üzerindeki bir cismi düşürdüklerini açıklamıştı.

Böylece ABD ordusu 8 gün içinde, biri Çin'e ait yüksek irtifa balonu, 3'ü tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürdü. Amerikan kamuoyunda hava sahasındaki uçan cisimler gündem olmaya devam ediyor.

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