ABD'de seçimlerin kaderini üç eyalet belirleyecek!

ABD'de başkanlık seçimleri nefes kesen bir yarışa sahne oluyor.
Mevcut başkan Donald Trump, ilerleyen her dakika rakibi Joe Biden'la arayı kapatırken, seçimin sonucunu ülkenin kuzeybatısında yer alan üç eyalet belirleyecek gibi duruyor.
TSİ 08.10 itibariyle, AP projeksiyonuna göre Biden 223, Trump ise 212 delege kazanmış durumda.
Ancak sayılan oyların yüzde 90'lara ulaştığı Kuzey Carolina'da Trump'ın üstünlüğü devam ediyor. Kuzey Carolina'nın 15 delegesi bulunuyor. Oyların yüzde 76'sının sayıldığı 11 delegeli Arizona'da ise Biden'ın 9 puanlık üstünlüğü bulunuyor.
Trump ve Biden'ın önde götürdükleri eyaletlerde ipi göğüsleyecekleri varsayılırsa, ülkenin kuzeybatısındaki Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania'daki sonuçlar önem kazanacak.
Bu üç eyalet, posta yoluyla en çok oy verilen eyaletler arasında olduğu tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra Pennsylvania eyaletinde mektupla gönderilen oyların 6 Kasım'a kadar sayılması kararı alınmıştı.
Bu nedenle sonuçlar Pennsylvania'ya kalırsa, başkanlık seçiminin sonuçlaru uzun bir süre netleşmeyebilir.
KRİTİK EYALETLERDE SON DURUM
Wisconsin(10 delege): Biden: %46.8 / Trump: %51.5 / Oyların yüzde 70'i sayıldı
Michigan(16 delege): Biden: %44.2 / Trump: %54 / Oyların yüzde 54'ü sayıldı
Pennsylvania (20 delege): Biden: %41.8 / Trump: %56.9 / Oyların yüzde 61'i sayıldı
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