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ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentilerin üzerine çıktı 

ABD'de sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Giriş: 16.05.2023 - 16:47 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentilerin üzerine çıktı 
AA

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Sanayi üretimi, martta değişim göstermemişti.

İmalat sanayi üretimi ise nisanda aylık bazda yüzde 1 yükseldi. Beklentiler, imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, martta yüzde 0,8 düşüş kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,3 puan artarak yüzde 79,7 oldu. Piyasa beklentilerine paralel gelen kapasite kullanım oranı, martta yüzde 79,4 olarak kayıtlara geçmişti.

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