AA

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,1 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, ağustosta yüzde 0,1 azalmıştı.

İmalat sanayi üretimi de eylülde aylık bazda yüzde 0,4'lük artış kaydetti. Piyasa beklentilerini aşan imalat sanayi üretiminin yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi, ağustos ayında da yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,2 puanlık artışla yüzde 80,3'e çıktı. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 80 olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin gerisinde kalan kapasite kullanım oranı, ağustosta yüzde 80,1 olarak kaydedilmişti.