Courtney Weigal ise savaş başlamadan önce herkesin bunun uzun süreceğini bildiğini söyleyerek, "Bir yıla kadar süreceğini biliyorduk. Ancak Rusya'nın bunu yapacak kadar aptal olduğunu düşünmüyorduk. Bu çok rahatsız edici. Çünkü tarih defalarca tekerrür ediyor. Bu yüzden bunu yapmamızın önemli olduğunu anlıyoruz" ifadelerini kullandı.