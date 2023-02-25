"Barış istiyoruz. Rusya topraklarımızdan çekilmelidir"
Ukrayna'ya destek için iki çocuğuyla birlikte Rusya büyükelçiliği önüne gelen Oksana Salala da Moskova'yı Ukrayna topraklarını derhal terk etmeye çağırarak, "Bu savaş başladığında Rus halkının devletini durdurabileceğini umuyorduk. Ukrayna'da her gün yaşlılar, gençler, çocuklar, kadınlar ve erkekler öldürülüyor. Bu bir trajedi. Bizimle birlikte olan tüm devlet ve liderlere teşekkür ediyoruz. Barış istiyoruz. Rusya topraklarımızdan çekilmelidir" dedi.