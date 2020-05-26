DHA

ABD’nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü. ABD polisi dizi ile şüphelinin ensesine yaslayarak nefessiz bıraktı. Yerde yüzüstü yatan adamın defalarca

“Nefes alamıyorum” sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi. Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı.

ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI SIRADA ÖLDÜ

Minneapolis polisi gözaltına alınan kişinin daha sonra ‘tıbbi problemden’ dolayı öldüğünü açıkladı. Görüntülerde adamın bir süre sonra hareket etmediği görülüyor. İsmi açıklamayan şüphelinin Hennepin bölgesinde Tıbbi Merkeze kaldırıldığı ve daha sonra vefat ettiği belirtildi. FBI yaptığı açıklamada, polislerin görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

ABD’nin Minneapolis eyaletinde, polis tarafından gözaltına alınan George Floyd isimli bir siyahinin ölümü üzerine soruşturma başlatılırken, bu kişinin gözaltına alınma şekli tepkilere neden oldu.

Yoldan geçenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, beyaz polisin yere yatırdığı 40 yaşını aşkın Floyd'un boynuna dizini basarak, diğer ekipleri beklediği görülüyor.

Görüntülerde siyahi adamın, yerde defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde dakikalarca yalvardığı, bir süre sonra ise hareketsiz kaldığı yer alıyor.

Etrafta toplanan vatandaşlar, siyahi adamın yalvarmalarına rağmen boynundan dizini çekmeyen polise tepkilerini artırırken, bir süre sonra gelen acil sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişiyi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

George Floyd'un, bir iş yeri sahibinin "sahtecilik" şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istendiği ve bu olaydan kısa süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

"AMERİKA'DA SİYAHİ OLMANIN CEZASI, ÖLÜM OLMAMALI"

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, video görüntüleri üzerine Facebook'tan yaptığı açıklamada, siyahi toplumundan özür dileyerek, "Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı." ifadesini kullandı.

Frey, "5 dakika boyunca beyaz bir polisin dizini, bir siyahi adamın boynuna bastırdığını izledik. 5 dakika. Birinin yardım istediğini duyduğunuzda yardım etmeniz gerekir. Bu polis, en temel insani konuda başarısız oldu.” değerlendirmesini paylaştı.

Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo da olaya karışan polislerin açığa alındığını aktararak, olayın Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da katılımıyla incelendiğini kaydetti.