ABD'de otelde patlama meydana geldi, çok sayıda kişi yaralandı
ABD'nin Texas eyaletinde bir otelde meydana gelen patlama çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz kesinleşmese de yetkililer, gaz sızıntısından şüphelendiklerini söyledi
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ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Fort Worth kentindeki Sandman Oteli'nde meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı.
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CBS News'un haberine göre, Fort Worth İtfaiye Birimi, yerel saatle 15.30 sıralarında Sandman Oteli'nde patlama olduğuna dair ihbarlar aldı.
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İtfaiye yetkilileri, patlamada 21 kişinin yaralandığını açıkladı.
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Çevrede gaz kokusu olduğunu kaydeden yetkililer, nedeni henüz belirlenemeyen patlamaya dair soruşturma açıldığını belirtti.
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Görgü tanıklarından birkaçı da patlama öncesi çevrede doğal gaz kokusu aldıklarını ifade etti.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.