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        Haberler Dünya ABD'de ishal olan yolcu nedeniyle uçak geri döndü: Pilot "biyolojik tehlike" ihbarında bulundu!

        ABD'de ishal olan yolcu nedeniyle uçak geri döndü: Pilot "biyolojik tehlike" ihbarında bulundu!

        ABD'den İspanya'ya giden uçakta bir yolcunun ishal olması sonucu uçak kalkıştan 2 saat sonra Atlanta Havalimanına döndü. Pilotun "biyolojik tehlike" ihbarında bulunduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:39
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        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
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        ABD'den İspanya'ya giden uçak, bir yolcunun ishal olması sonucu kalkıştan 2 saat sonra geri döndü.

        Amerikan basınında yer alan haberlere göre, cuma günü Delta Havayollarının Atlanta-Barcelona seferini yapan 194 sayılı seferin pilotu "biyolojik tehlike" ihbarında bulundu.

        UÇUŞTAN 2 SAAT SONRA GERİ DÖNDÜ

        Bunun üzerine uçak, kalkıştan 2 saat sonra tekrar Atlanta Havalimanına döndü. Olayın nedeninin bir yolcunun ishal olması olduğu öğrenildi.

        Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan ve hava trafiği kontrolüne ait olduğu öne sürülen bir ses kaydında, "Şu anda uçağın içinde ishal olan bir yolcu var, bu yüzden Atlanta'ya dönmek istiyorlar." ifadesi yer aldı.

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        UÇUŞ 1 GÜN SONRA GERÇEKLEŞTİ

        Delta Havayolları, Insider internet sitesine yaptığı açıklamada, uçakta "tıbbi bir durum" olduğunu ve bu yüzden uçağın Atlanta'ya döndüğünü doğruladı.

        Söz konusu uçuş, uçağın temizlenmesinin ardından 1 gün gecikmeli olarak gerçekleşti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #ABD
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