"Hayatımız boyunca görmediğimiz bir şey"

Ian Kasırgası Küba'ya varmadan hemen önce kasırganın şiddeti Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından Kategori 3'e yükseltildi.
Kasırganın saatte 185 km hızla ilerlediği belirtilirken, ABD'de de önlemler artıyor. Kasırganın gün içerisinde Küba'yı vurması, Çarşamba ve Perşembe içerisinde de Florida'ya ulaşması bekleniyor.
Küba'nın Pinar del Río kentinde şu ana kadar 19,283 kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtildi.
"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR GÜÇ"
CNN International'ın meteoroloji uzmanı Brandon Miller "Kasırga benzeri görülmemiş bir güç gösteriyor" dedi.
Meteoroloji uzmanları kasırganın saatte 160 km ile 185 km hız ile uzun zamandır benzeri görülmemiş bir hıza ulaşmasını beklediklerini duyurdu.
Ulusal Hava Servisi, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm gözler Karayip Denizi'nin batısında bu sabah erken saatlerde kasırgaya dönüşen ve bu gece batı Küba yakınlarında büyük bir kasırgaya dönüşebilecek olan Ian'da. Kasırga nedeniyle, yaşamı tehdit eden fırtına dalgası, hortum, kuvvetli rüzgarlar, şiddetli yağmur, sel ve hortumlar Florida eyaletinin bu hafta göreceği etkilerden sadece birkaçı." ifadelerine yer verildi.
"BU DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜMÜZ BİR ŞEY DEĞİL"
Tahminler üzerinden kategori hızına dair önlemler alınsa da Florida'nın batısındaki Tampa bölgesinin 1921'den bu yana ilk kez doğrudan kasırgaya maruz kalabilir, bunun da yıkıcı olmasından endişe ediliyor.
Ulusal Hava Servisi'nin Tampa Ofisi'nden meteoroloji uzmanı Rick Davis CNN'e yaptığı açıklamada "Bizi doğrudan vuran son kasırga yaklaşık 100 yıl önceydi.Hayatı boyunca Florida'da olanlar dahil herkese bunun daha önce hiç görmediğimiz bir şey olduğunu sürekli olarak söylüyorum. Bu yüzden bunu ciddiye almalıyız" dedi.
47 SAAT SÜREBİLİR
Bölge halkı evlerinin zarara uğramasını engellemek amacıyla pencerelerine tahtalar takarken, marketlere akın etti.
Kasırganın vurmasının ardından tahminen 47 saat sürmesinin beklendiği ve 25 ile 48 cm yağış beklendiği ifade ediliyor.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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