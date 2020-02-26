26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilileri, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının kaçınılmaz olduğu ve Amerikalıların şimdiden buna hazırlıklı olmaları gerektiği uyarısında bulundu.
Salgınla ilgili son durumu değerlendiren CDC Ulusal Aşı ve Solunum Hastalıkları Merkezi Direktörü Dr. Nancy Messonnier, "Artık, bu salgın konusunda esas soru ABD toplumu içinde yayılıp yayılmayacağı değil, ne zaman olacağıdır." şeklinde konuştu.
Messonnier, salgının ABD'de günlük hayatı ciddi derecede etkileyebileceğini vurgulayarak, "Amerikan halkından bunun kötü olabileceği beklentisine hazırlanmalarını istiyoruz. Ben kendi ailemle oturup bunu konuştum." dedi.
"ABD'DE 300 MİLYON YÜZ MASKESİNE İHTİYAÇ VAR"
Öte yandan, Senatoda düzenlenen oturumda Trump yönetiminin koronavirüs ile mücadelesi konusunda bilgi veren Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex M. Azar, koronavirüs salgınında federal ve yerel sağlık çalışanları için 300 milyon yüz maskesine ve hastaneler için de ek vantilatörlere ihtiyaç duyulacağını belirtti.
Azar, şu an depolarda acil durumlar için 30 milyon yüz maskesi bulunduğunu kaydederek, "ABD'yi sızdırmaz bir şekilde bir virüse karşı kapatamayız ve bu konuda gerçekçi olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını hakkında her gün ve her hafta yeni şeyler öğrendiklerini kaydeden Azar, "Bu, dünya çapında benzeri görülmemiş potansiyel olarak ciddi bir sağlık sorunudur." uyarısında bulundu.
ABD'DE 53 TEYİD EDİLMİŞ KORONAVİRÜS VAKASI BULUNUYOR
CDC'nin resmi internet sitesindeki son bilgilere göre, ABD genelinde 53 teyit edilmiş Kovid-19 vakası bulunuyor.
Beyaz Saray’dan önceki gün yapılan açıklamada, Trump yönetimi tarafından salgın ile mücadele için Kongre'den, 1 milyar doları virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına ayrılmak üzere en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edileceği belirtilmişti.
ABD Kongresi'ndeki Demokratlar uzun süredir virüs konusunda yönetime uyarıda bulunarak, Trump'ı bu konuda adım atmaya çağırıyordu.
Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'de koronavirüs kontrol altında. Tüm taraflar ve ilgili ülkelerle iletişim halindeyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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