Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.700,17 %-0,48
        DOLAR 38,7889 %0,02
        EURO 43,4347 %0,94
        GRAM ALTIN 4.054,23 %0,47
        FAİZ 46,99 %0,26
        GÜMÜŞ GRAM 41,03 %0,88
        BITCOIN 104.370,00 %1,63
        GBP/TRY 51,6228 %0,99
        EUR/USD 1,1185 %0,88
        BRENT 66,65 %2,60
        ÇEYREK ALTIN 6.628,66 %0,47
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde 18,2 trilyon dolara ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde 18,2 trilyon dolara ulaştı

        ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,9 artarak 18,2 trilyon dolara yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:59 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde 18,2 trilyon dolara ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2025'in ilk çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

        Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak 18,2 trilyon dolara ulaştı.

        Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 167 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 516 milyar dolar arttı.

        Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri (mortgage) almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi ilk çeyrekte 12,8 trilyon dolara yükseldi.

        Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 199 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 362 milyar dolar arttı.

        Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,64 trilyon dolarla otomobil kredileri, 1,63 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,18 trilyon dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

        Söz konusu dönemde, kredi kartı borçları geçen çeyreğe kıyasla 29 milyar dolar ve otomobil kredileri kaynaklı borçlar 13 milyar dolar azaldı. Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar ise aynı dönemde 16 milyar dolar arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Habertürk Anasayfa