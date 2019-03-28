28 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'li bir grup senatör, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerini almaktan vazgeçene kadar F-35 savaş uçaklarının teslimatını engellemeyi öngören bir yasa tasarısı sundu.
Yasa tasarısının altında imzası olan isimlerden biri olan Jeanne Shaheen, "Rusya'nın NATO üyesi bir ülkede bulunan ABD uçağı ve teknolojisine ulaşma olasılığı ciddi bir ulusal ve küresel güvenlik riski" ifadelerini kullandı.
Türkiye, ABD'den şimdiye dek 2 F-35 uçağı almış ancak uçakların eğitim amacıyla Kasım ayına kadar ABD'de kalması planlanmıştı. S-400 sistemlerinin ilk bölümünün ise Temmuz ayında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde yaptığı sunumda ABD'nin Türkiye'nin F-35 programında kalıp kalmasını istemediğinin sorulması üzerine "Kesinlikle istiyoruz. Bunun için Türkiye'nin Patriot satın alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Washington yönetimi uzun süredir, Türkiye'nin Rusya'da S-400 hava ve füze savunma sistemlerini almasına açıktan karşı çıkıyor ve alternatif olarak Patriot sistemlerinin alınmasını öneriyor.
S-400 hava ve füze savunma sistemlerinden vazgeçmeyeceğini birçok düzeyde defalarca kez açıklayan Ankara yönetimi, Patriot sistemlerinin satın alınması içinse teknoloji transferinin de yapılmasını şart koşuyor.
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