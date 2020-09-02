ABD'de bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü!

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi Amerikalı George Floyd'un geçtiğimiz mayıs ayında polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, yine bir polis şiddeti gündeme geldi.
ABD'nin Los Angeles kentinde siyahi bir Amerikalı polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti. İki polis memurunun bisiklet kullanan siyahi bir Amerikalıyı trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle durdurmaya çalıştığı belirtildi.
POLİSE YUMRUK ATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
29 yaşındaki bisikletçi Dijon Kizzee'nin sırtından 20'den fazla kez vurulduğu ve olay yerinden hayatını kaybettiği ifade edildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada polisin durdurmak istemesi üzerine kaçan kişinin kaçarken polise yumruk attığı ve elinden düşürdüğü kıyafetlerin içinde bir silah bulunduğu öne sürüldü. Los Angeles Şefi, "Yasalara uygunsuz şekilde bisiklet süren şahıs polisin dur uyarısını dinlemediği için vuruldu, memurlarımızda herhangi bir yaralanma yok." açıklamasında bulundu.
ABD medyasında konunun. gündeme gelmesinin ardından, vatandaşlar ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlemek için sokağa döküldü.
İKİNCİ GEORGE FLOYD OLAYI
Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Jacob Blake ile polisler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıkmıştı. Blake arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı sırada, polisin Blake'i arkasından vurduğu kaydedilmişti. Videoda 7 el ateş edildiği duyulurken, yaralıya kaç kurşunun isabet ettiği açıklanmamıştı.
Polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı bildirilmişti.
FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI
46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını yeniden alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.
Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.
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