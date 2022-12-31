Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Saniye saniye kamerada... Son dakika: ABD'de bir kişi 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına attı - Güncel haberler

ABD'de bir kişi 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına attı

ABD'de Oregon polisi, 3 yaşındaki bir kızı tren raylarına ittiği iddiasıyla bir kadının tutuklandığını söyledi.

Giriş: 31.12.2022 - 13:31 | Güncelleme: ABONE OL
Saniye saniye kamerada... Son dakika: ABD'de bir kişi 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına attı - Güncel haberler
3 yaşındaki çocuğu tren raylarına attı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD basınında yer alan habere göre, Portland'ın Gateway Transit Center MAX platformunda annesinin yanında durup trenin gelmesini bekliyordu.

Multnomah İlçe Bölge Savcılığı'na göre, anne-kızın arkasında oturan 32 yaşındaki Brianna Lace Workman adlı kadın aniden ayağa kalktı ve 3 yaşındaki çocuğu bir anda tren raylarına itti. Küçük çocuk önce çarptı ve ardından yüz üstü raylara düştü.

Multnomah İlçe Bölge Savcısı Mike Schmidt yaptığı açıklamada, "Çocuk, tren raylarından hızlı bir şekilde kurtarılmadan önce metal raylara yüz üstü düştü" diye konuştu.

Schmidt, yürümeye başlayan çocuğun daha sonra şiddetli bir baş ağrısından şikayet ettiğini ve alnında küçük kırmızı bir işaret olduğunu ancak durumunun iyi olduğunu belirtti.

32 yaşındaki Brianna Lace Workman, birinci derece darp teşebbüsü, üçüncü derece darp teşebbüsü, toplu ulaşıma müdahale, ikinci derece düzensiz hareket ve başkasını tehlikeye atma suçlarından Perşembe günü adliyeye sevk edildi.

* Haberin görseli Twitter videosundan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Putin'den geri adım
Putin'den geri adım
ABD'yi sarsan cinayetlerde katil yakalandı
ABD'yi sarsan cinayetlerde katil yakalandı
Venezuela'da 'geçici hükümet' feshedildi
Venezuela'da 'geçici hükümet' feshedildi
Buzda sıkışan martıları böyle kurtardılar
Buzda sıkışan martıları böyle kurtardılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.