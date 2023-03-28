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Haberler Kripto Para

ABD'de Binance ve CZ'ye dava açıldı

Kripto para borsası Binance ile şirketin kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao (CZ), düzenleme ihlalleri gerekçesiyle ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından dava edildi. Bu gelişmenin etkisiyle Bitcoin 27.000 doların altına düştü

Giriş: 28.03.2023 - 08:17 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de Binance ve CZ'ye dava açıldı
AA / HABERTURK.COM

CFTC'den yapılan açıklamaya göre, Chicago federal mahkemesinde açılan davada, Binance ve kurucusu CZ, düzenleme ihlalleri ile suçlandı.

Binance'in CTFC'ye uygun şekilde kaydolmayarak bazı yükümlülüklerden kaçtığı ve federal yasaları hiçe saydığı iddia edildi.

Davada, para cezasının yanı sıra, ihlallerin devamına karşı ihtiyati tedbir talebinde bulunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen CFTC Başkanı Rostin Behnam, Komisyonun değişken ve riskli dijital varlık piyasasında suistimalleri bulmak ve durdurmak için tüm yetkisini kullanmaya devam edeceğini vurgulayarak, Binance'in yıllardır CFTC kurallarını ihlal ettiğini bildiğini savundu.

Söz konusu davaya ilişkin haberler sonrasında Coinbase Global, Marathon Digital ve Riot Platforms gibi kripto borsalarının hisselerinde yüzde 10'a yakın düşüş yaşandı.

KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ

Söz konusu haber öncesinde Bitcoin 27.731 dolardan işlem görüyordu. Bu sabah itibarıyla ise günlük yüzde 3.3'lük düşüşle 26.946 dolara geriledi. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 2.4'lük düşüşle 1.719 dolara çekildi. Binance Coin'de ise düşüş yüzde 5.7'yi buldu.

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