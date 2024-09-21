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        Haberler Ekonomi Otomobil ABD'de batarya üretimine 3 milyar dolarlık teşvik - Otomobil Haberleri

        ABD'de batarya üretimine 3 milyar dolarlık teşvik

        ABD yönetimi, ülkedeki batarya üretim sektörünü desteklemek amacıyla 3 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 09:46 Güncelleme: 21.09.2024 - 09:46
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        ABD'de batarya üretimine 3 milyar dolarlık teşvik
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        ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke çapında gelişmiş bataryalar ve pil malzemelerinin üretimini artırmak için 14 eyalette 25 projenin seçildiği duyuruldu.

        Bunun için 3 milyar doların üzerinde bütçe ayırıldığı ilan edilen açıklamada, seçilen projelerin 12 bin kişilik istihdamı desteklemesinin beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, bu projeler kapsamında batarya sınıfı işlenmiş kritik mineraller, batarya bileşenleri, batarya üretimi ve geri dönüşümü için yeni yerel tesislerin kurulacağı ifade edilerek, destek programı aracılığıyla pil üretimi ve geri dönüşümü için toplam 16 milyar dolarlık yatırım yaratılacağı vurgulandı.

        ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkede imalat sektöründe bir canlanmanın ortasında olduklarını belirtti.

        Granholm, "ABD'yi gelişmiş pil üretiminin ön saflarına taşıyarak yüksek ücretli işler yaratıyor, küresel ekonomik liderliğimizle iç enerji güvenliğimizi güçlendiriyoruz ve tüm bunları yaparken temiz enerji dönüşümünü destekliyoruz" ifadesini kullandı.

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